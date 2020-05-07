Что для будакошелевцев значит День Победы?

Источник материала: Газета Авангард

9 мая мы отпразднуем 75-летие Великой Победы. Журналисты «Авангарда» узнали, что для будакошелевцев значит этот праздник.

Наталья Анапреенко, департамент охраны, с внуком Романом:





— Очень символично, что праздник Победы именно весной. Весна ассоциируется с жизнью. Ведь именно в это время природа пробуждается и расцветает. В этот особенный день Великой Победы мы всегда вспоминаем наших отцов и дедов, которые отдавали свои жизни за мирное небо. И в этом году традицию не нарушим.

Наталья Рабусова, в декретном отпуске:





— Для меня, прежде всего, это семейный праздник. Празднуем каждый год. В этот день обязательно поминаем всех дедов и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы ими очень гордимся и безмерно им благодарны.

Елена Леонова, медсестра социально-педагогического центра:





– День Победы — это большой праздник силы и единства духа. Каждый год 9 мая я возлагаю цветы к памятнику погибшим воинам. Люблю вспоминать торжественные парады и митинги во времена моей юности. В этот день всегда создается ощущение празднества. И в нынешнем году я возложу цветы к мемориалу, а вечером посмотрю фильмы и телепередачи, посвященные Великой Победе.

Вячеслав Иваницкий, машинист ВФМ в ООО «Лоджик Бокс»:





— Победа в войне – это заслуга не наша, а наших дедов и прадедов. Я с большим уважением отношусь к этому дню и чту память героев. Я считаю, что наша задача – пронести эту память и передать следующим поколениям.