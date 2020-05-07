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«Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
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Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». «Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по...
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