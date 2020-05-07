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«Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?

07.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по времени с заправкой машины с ДВС»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Какой экономический эффект вы видите от электромобилей?

«Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Если брать малолитражки, то, наверное, где-то в 2-3 раза дешевле, чем бензиновые автомобили. Плюс даже по обслуживанию. Если двигатель внутреннего сгорания – 1.200 деталей, то в электромобиле их на порядки меньше. Поэтому ломаться особо нечему.

Люди в материале: Александр Тищенко, Игорь Марзалюк

 
 
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Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». «Ставится вопрос, чтобы скорость зарядки машины электрической была сопоставима по...
 
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