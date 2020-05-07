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Владельцами «Белгипса» стали немцы

07.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Немецкая компания DEG приобрела пакет акций ОАО «Белгипс», принадлежавшего ранее российской компании «Волма».

О сделке tut.by сообщили в юридической фирме Sorainen. Информацию подтвердили на предприятии.

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft инвестировала в единственного в Беларуси производителя строительных материалов из гипса, выкупив пакет акций российской компании «Волма». Таким образом крупнейшими акционерами «Белгипса» стали две немецкие компании — DEG и «Кнауф».

«Сделка последовала за успешной реализацией компанией крупного инвестиционного проекта, связанного со строительством нового высокоавтоматизированного и энергоэффективного завода в Гатово», сообщает Sorainen, консультировавшая DEG по белорусским аспектам сделки.

Сейчас перед предприятием стоят новые задачи. На первый план выходят коммерческие вопросы: расширение сбыта и экспорта, углубление взаимодействия в Беларуси и на экспортных рынках с другими компаниями группы «Кнауф», рассказал директор управления по связям с общественностью группы «Кнауф» СНГ (Россия) Леонид Лось.

Приватизация «Белгипса» произошла в 2014 году, когда российская компания «Волма» выкупила госпакет акций за 5,27 млн долларов на условиях строительства в поселке Гатово Минского района завода по производству строительных материалов на основе гипса. Позже из собственников «Волмы» управлять белорусской компанией остался Юрий Гончаров. В 2017 году совладельцем «Белгипса» стал ООО «Кнауф гипс», приобретя 50% доли российской корпорации и взяв на себя половину инвестиционных обязательств в строительство нового завода.

Обещанное предприятие в Гатово ввели в эксплуатацию в 2019 году, куда впоследствии «Белгипс» перенес производственные мощности из центра Минска. А на территорию на улице Козлова, где раньше располагалось производство, у председателя совета директоров «Белгипса» Юрия Гончарова были планы. Во время посещения Александром Лукашенко в конце марта нового завода он предложил построить там жилой квартал.

По информации, полученной от представителя одного из акционеров, после продажи акций компании «Волма» Юрий Гончаров остается в совете директоров «Белгипса». Получить информацию о развитии ситуации с застройкой улицы Козлова в Минске в «Белгипсе» и у акционеров не удалось. «Компания „Кнауф“ к застройке территории старой площадки отношения иметь не будет», — прокомментировал представитель «Кнауфа».

DEG, дочерняя компания немецкого государственного банка KfW, уже заходила на белорусский рынок, в период с 2010 по 2017 годы DEG владела 15% РРБ-Банка, инвестировав в него 6,3 млн евро. Компания реализует долгосрочные инвестиционные проекты в компаниях из развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. В 2019 году предпринимательские инвестиции составили 1,85 млрд евро.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкая компания DEG приобрела пакет акций ОАО «Белгипс», принадлежавшего ранее российской компании «Волма».
 
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