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Белорусский рубль сдал ко всем валютам

07.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль подешевел сразу ко всем валютам на торгах БВФБ в четверг, но валютная корзина подорожала всего на 0,14% до максимума за 22 дня.

Курс доллара подрос лишь на 0,0006 BYN до 2,4533 BYN/USD и оказался на максимуме за 13 дней.

Курс евро поднялся всего на 0,0016 BYN до 2,6534 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0082 BYN до 3,3181 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже третий день, но пока не смог полностью отыграть падение на 0,0686 BYN в понедельник. С начала мая стоимость сотни российских рублей снизилась лишь на 0,0007 BYN.

Центробанк России

Официальный курс доллара расчётами на завтра вырос на 15 копеек до 74,1169 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра подрос лишь на 0,13 копейки до 80,0611 российских рублей.
 
 
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Белорусский рубль подешевел сразу ко всем валютам на торгах БВФБ в четверг, но валютная корзина подорожала всего на 0,14% до максимума за 22 дня.
 
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