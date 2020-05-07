На Кореличчине участников Великой Отечественной войны поздравили открытками, в основу которых легли детские рисунки

Источник материала: Полымя





Сердечно поздравляем Вас с всенародным праздником –

75-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Мы помним, какой огромной ценой досталась эта Победа для всех советских людей, белорусского народа.

Нынешнее поколение гордится подвигом своих отцов и дедов, отважно сражавшихся с врагом на фронтах, в партизанских отрядах, подполье.

Нам никогда не забыть героический труд по возрождению страны.

От всей души желаем крепкого здоровья, долголетия, мира и счастья Вашим родным и близким!

С уважением, Кореличский районный исполнительный комитет

Кореличский районный Совет депутатов





Юные художники Кореличского района присоединились к областной акции «Победа деда — моя Победа».

— 4 мая в детских школах искусств Кореличского района стартовал музыкально-патриотический проект «Наша Победа», — рассказывает директор Кореличской детской школы искусств Снежанна Коледа. — Этот проект является продолжением областной акции «Победа деда — моя Победа», приуроченной к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.





Учащиеся художественного отделения школы искусств трудились над созданием рисунков, отображающих тему войны. Нарисованные ребятами тематические работы оцифрованы и легли в основу необычных поздравительных открыток. Некоторые из них уже нашли своих адресатов — вручены ветеранам войны лично либо высланы по почте. Остальные отправятся к ним в эти предпраздничные дни.

Инна ЛЕЙКО

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