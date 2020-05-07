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На Кореличчине участников Великой Отечественной войны поздравили открытками, в основу которых легли детские рисунки

07.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На Кореличчине участников Великой Отечественной войны поздравили открытками, в основу которых легли детские рисунки

На Кореличчине участников Великой Отечественной войны поздравили открытками, в основу которых легли детские рисунки

Сердечно поздравляем Вас с всенародным праздником –
75-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Мы помним, какой огромной ценой досталась эта Победа для всех советских людей, белорусского народа.
Нынешнее поколение гордится подвигом своих отцов и дедов, отважно сражавшихся с врагом на фронтах, в партизанских отрядах, подполье.
Нам никогда не забыть героический труд по возрождению страны.
От всей души желаем крепкого здоровья, долголетия, мира и счастья Вашим родным и близким!
С уважением, Кореличский районный исполнительный комитет
Кореличский районный Совет депутатов

На Кореличчине участников Великой Отечественной войны поздравили открытками, в основу которых легли детские рисунки

Юные художники Кореличского района присоединились к областной акции «Победа деда — моя Победа».

— 4 мая в детских школах искусств Кореличского района стартовал музыкально-патриотический проект «Наша Победа», — рассказывает директор Кореличской детской школы искусств Снежанна Коледа. — Этот проект является продолжением областной акции «Победа деда — моя Победа», приуроченной к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На Кореличчине участников Великой Отечественной войны поздравили открытками, в основу которых легли детские рисунки

Учащиеся художественного отделения школы искусств трудились над созданием рисунков, отображающих тему войны. Нарисованные ребятами тематические работы оцифрованы и легли в основу необычных поздравительных открыток. Некоторые из них уже нашли своих адресатов — вручены ветеранам войны лично либо высланы по почте. Остальные отправятся к ним в эти предпраздничные дни.

Инна ЛЕЙКО
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Сердечно поздравляем Вас с всенародным праздником – 75-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Мы помним, какой огромной
 
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