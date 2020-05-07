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Компактный аппарат ИВЛ стоимостью $1 тыс. разработали в Индонезии

07.05.2020 14:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Компактный аппарат ИВЛ стоимостью тыс. разработали в Индонезии

Исследователи из Технологического института города Бандунг (Индонезия) разработали компактный аппарат ИВЛ. Стоимость нового изобретения не превышает $1 тыс. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как пояснил Сяриф Хидаят, руководитель исследовательской группы, устройство разработки заметно проще, чем у аппаратов ИВЛ в палатах интенсивной терапии. Новинка получила название Vent-I. По словам Хидаята, аппарат был частично собран из предметов домашнего обихода, к примеру – пластиковых стаканов.

Среди преимуществ разработанного устройства выделяются цена (в 20-25 раз ниже средней стоимости обычного аппарата ИВЛ) и размер (Vent-I по габаритам сравним с небольшой духовой печью). Но главным достоинством устройства ученые считают возможность обеспечивать непрерывное положительное давление в воздухоносных путях – именно это необходимо для лечения пациентов с COVID-19.

Исследователи ждут окончания клинических испытаний Vent-I. После возможен серийный выпуск аппаратов. Предположительно, объем производства будет составлять порядка 500 штук в неделю. Первая партия будет пожертвована на нужды индонезийской медицины.

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Исследователи из Технологического института города Бандунг (Индонезия) разработали компактный аппарат ИВЛ. Стоимость нового изобретения не превышает $1 тыс. Об...
 
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