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В Таллине на дороге зайцы устроили драку (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Поздно ночью в Таллине (Эстония) на дороге два зайца устроили драку. Видео с места потасовки ушастых опубликовано на странице Ида-Харьюского отделения полиции в Facebook.
Зайцы устроили разборки прямо посреди пустой дороги. Однако конфликт не затянулся. Вскоре животные вместе ускакали с места происшествия.
Как отмечается в подписи к ролику, благодаря вмешательству обе стороны успокоились, никто не пострадал.
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Поздно ночью в Таллине (Эстония) на дороге два зайца устроили драку. Видео с места потасовки ушастых опубликовано на странице Ида-Харьюского отделения полиции в...
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