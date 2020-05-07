В Таллине на дороге зайцы устроили драку (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Поздно ночью в Таллине (Эстония) на дороге два зайца устроили драку. Видео с места потасовки ушастых опубликовано на странице Ида-Харьюского отделения полиции в Facebook.

Зайцы устроили разборки прямо посреди пустой дороги. Однако конфликт не затянулся. Вскоре животные вместе ускакали с места происшествия.

Как отмечается в подписи к ролику, благодаря вмешательству обе стороны успокоились, никто не пострадал.

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