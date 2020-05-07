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В Бобруйске мотоциклист врезался в автобус и погиб. Видео за секунды до аварии
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист столкнулся с автобусом и погиб в Бобруйске. Об этом сообщает издание «
Происшествие случилось 7 мая, около 11.00, на Минском шоссе у поворота на СОК «Шинник». Ситуация, которая предшествовала аварии, попала в объектив видеорегистратора.
Как видно на записи, по трассе в сторону Бобруйска на высокой скорости едет мотоциклист. После обгона грузовика он врезается в автобус, который поворачивает налево.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. По предварительной информации, он 1994 года рождения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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Происшествие случилось 7 мая, около 11.00, на Минском шоссе у поворота на СОК «Шинник».
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