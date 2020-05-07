В Бобруйске мотоциклист врезался в автобус и погиб. Видео за секунды до аварии

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист столкнулся с автобусом и погиб в Бобруйске. Об этом сообщает издание « Коммерческий курьер ».





Происшествие случилось 7 мая, около 11.00, на Минском шоссе у поворота на СОК «Шинник». Ситуация, которая предшествовала аварии, попала в объектив видеорегистратора.

Как видно на записи, по трассе в сторону Бобруйска на высокой скорости едет мотоциклист. После обгона грузовика он врезается в автобус, который поворачивает налево.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. По предварительной информации, он 1994 года рождения.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.