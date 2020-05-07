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10 мая в Кореличском районе флаг Беларуси поднимут передовики производства и талантливая молодежь

07.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

10 мая в Кореличском районе флаг Беларуси поднимут передовики производства и талантливая молодежь

10 мая в Гродненской области состоится областная акция «Символ гордости и славы», посвященная Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

В рамках акции в 11.00 в г. Гродно и во всех районах состоится торжественный подъем флага Беларуси с участием известных людей, передовиков производства, талантливой и одаренной молодежи, членов ОО «БРСМ».

Как сообщили в Кореличском райисполкоме, на Кореличчине областную акцию поддержат в районном центре, всех агрогородках и г.п. Мир.

К участию в акции присоединятся и учреждения образования района, где состоятся информационные часы и торжественные церемонии подъема флага Беларуси с участием активистов БРПО и БРСМ, спортсменов, отличников учебы и талантливой молодежи.

Инна ЛЕЙКО

 
Теги: Гродно
 
 
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10 мая в Гродненской области состоится областная акция «Символ гордости и славы», посвященная Дню Государственного герба и Государственного флага Республики
 
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