10 мая в Кореличском районе флаг Беларуси поднимут передовики производства и талантливая молодежь

Источник материала: Полымя





10 мая в Гродненской области состоится областная акция «Символ гордости и славы», посвященная Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

В рамках акции в 11.00 в г. Гродно и во всех районах состоится торжественный подъем флага Беларуси с участием известных людей, передовиков производства, талантливой и одаренной молодежи, членов ОО «БРСМ».

Как сообщили в Кореличском райисполкоме, на Кореличчине областную акцию поддержат в районном центре, всех агрогородках и г.п. Мир.

К участию в акции присоединятся и учреждения образования района, где состоятся информационные часы и торжественные церемонии подъема флага Беларуси с участием активистов БРПО и БРСМ, спортсменов, отличников учебы и талантливой молодежи.

Инна ЛЕЙКО