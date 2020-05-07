Беларусь помнит. Помним каждого! На мясокомбинате провели конкурсы для работников и поздравили ветеранов

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Сразу несколько творческих конкурсов организовали администрация и профсоюзный комитет Калинковичского мясокомбината для работников и их детей в преддверии 75-летия Великой Победы.

Для младших участников была организована выставка детского рисунка «Рисуют мальчики войну», в которой дети сотрудников предприятия приняли активное участие. На конкурс было представлено более 20 работ.





С помощью карандашей и красок ребята постарались раскрыть тему войны и мира, в котором мы сегодня живем благодаря солдатам-победителям.

Также на предприятии подвели итоги конкурса на лучшее письмо ветерану Великой Отечественной войны «Спасибо деду за Победу!» Победителем стала Елена Дашкевич.





Как рассказали в профсоюзном комитете мясокомбината, все участники конкурса писем за старание и активность будут поощрены денежными призами.

В канун знаковой даты дирекция и профком предприятия в рамках акции «Низкий поклон, вам, солдаты Победы!» поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Николая Сопота, а также узников Озаричского лагеря смерти, вручили им приветственные адреса, цветы и подарки.

Полина СВЕТЛОВА.