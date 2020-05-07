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Беларусь помнит. Помним каждого! На мясокомбинате провели конкурсы для работников и поздравили ветеранов

07.05.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Беларусь помнит. Помним каждого! На мясокомбинате провели конкурсы для работников и поздравили ветеранов

Сразу несколько творческих конкурсов организовали администрация и профсоюзный комитет Калинковичского мясокомбината для работников и их детей в преддверии 75-летия Великой Победы.

Для младших участников была организована выставка детского рисунка «Рисуют мальчики войну», в которой дети сотрудников предприятия приняли активное участие. На конкурс было представлено более 20 работ.

Беларусь помнит. Помним каждого! На мясокомбинате провели конкурсы для работников и поздравили ветеранов

С помощью карандашей и красок ребята постарались раскрыть тему войны и мира, в котором мы сегодня живем благодаря солдатам-победителям.

Также на предприятии подвели итоги конкурса на лучшее письмо ветерану Великой Отечественной войны «Спасибо деду за Победу!» Победителем стала Елена Дашкевич.

Беларусь помнит. Помним каждого! На мясокомбинате провели конкурсы для работников и поздравили ветеранов

Как рассказали в профсоюзном комитете мясокомбината, все участники конкурса писем за старание и активность будут поощрены денежными призами.

В канун знаковой даты дирекция и профком предприятия в рамках акции «Низкий поклон, вам, солдаты Победы!» поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Николая Сопота, а также узников Озаричского лагеря смерти, вручили им приветственные адреса, цветы и подарки.

Полина СВЕТЛОВА.

 
 
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Сразу несколько творческих конкурсов организовали администрация и профсоюзный комитет Калинковичского мясокомбината для работников и их детей в преддверии...
 
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