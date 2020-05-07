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Бундеслига будет возобновлена 16 мая

07.05.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая, сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

«Новое решение: в пятницу (15 мая) игр не будет. Бундеслига начинается в субботу, 16 мая», – написал Фальк в твиттере.

Ранее возобновление сезона в Германии было официально одобрено властями страны. 

И первая, и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. В частности, состоится дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Все игры пройдут без зрителей.

 
 
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Об этом сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.
 
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