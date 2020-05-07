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Бундеслига будет возобновлена 16 мая
Источник материала: Tut.by
Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая,
«Новое решение: в пятницу (15 мая) игр не будет. Бундеслига начинается в субботу, 16 мая», – написал Фальк в твиттере.
Ранее возобновление сезона в Германии было официально одобрено властями страны.
И первая, и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. В частности, состоится дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Все игры пройдут без зрителей.
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Об этом сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.
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