Бундеслига будет возобновлена 16 мая

Источник материала: Tut.by

Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая, сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

«Новое решение: в пятницу (15 мая) игр не будет. Бундеслига начинается в субботу, 16 мая», – написал Фальк в твиттере.

Ранее возобновление сезона в Германии было официально одобрено властями страны.

И первая, и вторая Бундеслига будут возобновлены с 26-го тура. В частности, состоится дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Все игры пройдут без зрителей.