Сборник стихов к 75-летию Великой Победы вышел на Гродненщине

Источник материала: Вороновская газета





В поэтический сборник «Память огненных лет» вошли произведения известных писа-телей и начинающих, еще совсем юных авторов из Гродно , а также Гродненского, Щучинского, Ошмянского, Зельвенского, Мостовского, Вороновского, Сморгонского, Ивьевского, Слонимского и Волковысского районов. Под одной обложкой на 160 страницах объединены 63 автора.

Инициатором издания является Гродненская областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов.

– Сам проект – сборник военно-патриотической лирики «Память огненных лет» – традиционное коллективное издание Гродненского городского литературного объединения «Надежда». К 75-летию Победы книга вышла в расширенном формате. На ее страницах нашлось место представителям различных общественных литературных объединений. Среди авторов – члены областного отделения Союза писателей Беларуси, ветераны войны и труда, педагоги, работники культуры, а также учащаяся молодежь, – рассказали в пресс-службе областного отделения Союза писателей Беларуси. рассказали в пресс-службе областного отделения Союза писателей Беларуси.





Открывает сборник вступительная статья под названием «Поклонимся и мертвым, и живым» председателя Гродненского областного Совета ветеранов Ивана Тустова. Как ска-зано в предисловии, «у каждого из поэтов сборника разный творческий опыт, при схожести тематики стихи не одинаковы по художественным достоинствам. Но их объединяют искрен-ность, верность памяти павших, глубокое чувство благодарности тем, кто ковал Великую Победу, кто подарил нам сегодняшний мирный и ясный день».

Примечательно, что наравне с профессиональными писателями свои произведения представили и юные поэты, победители областного детско-юношеского конкурса «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!». Так они внесли свой вклад в увековечение памяти о героических и трагических страницах нашей общей истории.





Поэтический сборник «Память огненных лет» состоит из разделов «Созидатели эпо-хи», «Сражались во имя Отчизны», «Мы – дети войны», «Чтоб внуки помнили о дедах» и «Правнуки Победы». Уже в их названиях подчеркнута связь поколений, что и стало основ-ной идеей книги: объединить героев войны и их наследников, которые бережно хранят па-мять о Великой Отечественной.

Книга вышла тиражом 400 экземпляров.