Ивьевщина присоединилась к эстафете памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" (дополняется)

Источник материала: Ивьевский край

Ивьевщина присоединилась к эстафете памяти "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященной 75-летию Великой Победы. В эти дни белорусы и гости нашей страны посещают места воинской славы и возлагают цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и могилам неизвестных солдат во всех уголках республики.

В нашем районе по трем маршрутам отправились участники автопробега во главе с представителями власти и общественных объединений, чтобы почтить память о воинах, положивших жизнь на алтарь Великой Победы и мирных жителей, пострадавших от последствий войны. Цветы и венки были возложены на братских могилах д. Ятолтовичи, г.п. Юратишки, д. Кости. д. Морино, д. Кривичи, ур. Стоневичи, ул. Пионерская г .Ивье, д. Совгути, д. Красовщина, аг. Геранены.

Митинг в рамках эстафеты под названием «Дороги войны» прошел в аг. Липнишки с участием представителей районной и местной властей, общественных организаций, молодежи и жителей агрогородка.

О значимости подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, о вкладе ивьевчан в Великую Победу, о памяти благодарных потомков за мирное небо над головой говорил в своем выступлении перед собравшимися на митинг председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак. В частности, он отметил, что более 5 тысяч ивьевчан пострадало во время военных действий, ряд деревень вместе с жителями (Ятолтовичи, Верещаки, Мотыковщина, Кости, Юровские, Шаркути, Бакшты, Ковалевы) были сожжены фашистскими оккупантами, а две – Юровские и Ковалевы так и не возродились к жизни. Деревня Юровские занесена на мемориальную доску Хатыни.

«Огромную цену заплатили народы мира за победу над фашизмом. Общие потери населения всех стран планеты составили 50 млн. человек, из них 27 млн. человек – потери в войне советского народа.

Если по каждому погибшему из 27 миллионов, в стране объявить минуту молчания, страна будет молчать…32 года!

27 миллионов могил на 2,5 тысячи километров – это значит 7, 5 тысяч убитых на километр, 15 человек на каждые 2 метра земли!

27 миллионов за 1418 дней – это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 тысяч человек в час, 10 человек в каждую минуту. Вот что такое 27 миллионов! Вот цена Победы!». Эти слова, прозвучавшие на мероприятие, безусловно, заставили еще раз задуматься о цене той Великой Победы, о вкладе каждого, кто сражался на передовой, вел борьбу в тылу, работал на заводах и фабриках, обеспечивая нужды фронта, не жалея собственной жизни с каждым днем приближая победную весну 1945-го.

Председатель Липнишковского сельсовета Янина Владимировна Бузар в унисон ведущим мероприятия подчеркнула важность сохранения памяти о героизме предков в годы войны и призвала беречь эту память, как сокровенное и неподлежащее никакому переосмыслению ценность.

– К сожаленью, не все имена героев известны, – подчеркнула в своем выступлении руководитель местной власти. – Однако поисковая работа не прекращается ни на день. Так, недавно на мемориальную плиту братской могилы, расположенной аг. Липнишки, было занесено имя воина, защищавшего железнодорожный мост на станции Гавья. Им оказался Григорий Остапович Кондрик, рядовой, 1921 года, уроженец Сумской области Украинской ССР. Он служил в подразделении, которое охраняло железнодорожный мост. Солдаты стояли насмерть, прикрывая отход наших войск. Хоронили погибших местные жители на оккупированной территории. Первоначальное место захоронения – д. Судроги. Затем воины были перезахоронены в братскую могилу в Липнишках. Такие сведения удалось добыть родственникам погибшего.

Стоит отметить, что новая мемориальная плита на воинском захоронении в аг. Липнишки была установлена за средства районного отделения ОО «Белорусский фонд мира», которое ежегодно выделяет денежные средства на подобные цели.

Затем к памятнику воинам, погибшим за свободу и независимость нашей страны, были возложены цветы и венки. Их память почтили минутой молчания.

Сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием, гуманности над варварством.

И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает еще раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в мирное время, поклониться и сказать им: “Мы всегда будем хранить память о Великих событиях, передавая ее от поколения к поколению. И в наших сердцах никогда не погаснет свет Победы!”.

9 Мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь!

Пока мы будем помнить об этой войне – мы будем жить, будет жить наша Родина. И этот праздник будет самым светлым и радостным праздником на земле.

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).