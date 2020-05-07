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«Хотим, чтобы эти традиции передавались из поколения в поколение». В Академии связи почтили память воинов-связистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вспоминали теплыми словами 7 мая память павших в годы Великой Отечественной войны воинов-связистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они тоже внесли немалый вклад в Победу.
Так, у мемориала в Академии связи в Минске возложили цветы и венки. В учебном заведении это уже многолетняя традиция. И пусть на этот раз на памятной встрече не было ветеранов (в связи с эпидемиологической ситуацией их попросили остаться дома), детям и внукам поколения победителей было, что обсудить.
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Всего среди воинов-связистов звания Героя Советского Союза удостоены больше 300 человек. 12 из них – белорусы.
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«Хотим, чтобы эти традиции передавались из поколения в поколение». В Академии связи почтили память воинов-связистов
Новости Беларуси. Вспоминали теплыми словами 7 мая память павших в годы Великой Отечественной войны воинов-связистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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