Источник материала: ОНТ

Титулованный белорусский волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры.

Воспитанник гродненского волейбола неоднократно становился чемпионом Беларуси и Польши, также побеждал в первенствах Греции и Турции. Играл в финале Лиги чемпионов и Кубка ЕКВ. Последний сезон Олег Ахрем провёл в польской «Ресовии», с которой ранее добился своих лучших результатов.

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