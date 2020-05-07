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Волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры

07.05.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры

Титулованный белорусский волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры.

Воспитанник гродненского волейбола неоднократно становился чемпионом Беларуси и Польши, также побеждал в первенствах Греции и Турции. Играл в финале Лиги чемпионов и Кубка ЕКВ. Последний сезон Олег Ахрем провёл в польской «Ресовии», с которой ранее добился своих лучших результатов.

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Титулованный белорусский волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры. Воспитанник гродненского волейбола неоднократно становился чемпионом Беларуси и...
 
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