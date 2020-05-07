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Волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры
Источник материала: ОНТ
Титулованный белорусский волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры.
Воспитанник гродненского волейбола неоднократно становился чемпионом Беларуси и Польши, также побеждал в первенствах Греции и Турции. Играл в финале Лиги чемпионов и Кубка ЕКВ. Последний сезон Олег Ахрем провёл в польской «Ресовии», с которой ранее добился своих лучших результатов.
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Титулованный белорусский волейболист Олег Ахрем объявил о завершении карьеры. Воспитанник гродненского волейбола неоднократно становился чемпионом Беларуси и...
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