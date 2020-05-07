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Мастер маскировки. Парень показал своего питомца, но люди увидели только рюкзак
Источник материала: СТВ
Парень показал своего питомца, но люди его не увидели. Оказалось, что это животное – мастер маскировки.
Всё началось с того, что парень
Автор публикации пояснил, что это его питомец по кличке Гедеон. Комментаторы поразились тому, насколько хорошо рептилия замаскировалась. Другие пользователи пояснили, что хамелеоны меняют свою окраску не столько под влиянием окружающей обстановки, сколько под влиянием настроения.
Также автор фотографии признался, что Гедеон глуповат, пусть у него и отличные навыки маскировки. Хамелеон как минимум четыре раза падал с дерева, когда пытался схватить себя за ногу.
Кстати, ранее мы рассказывали о других животных, которые ловко умеют сливаться с окружением.
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Парень показал своего питомца, но люди его не увидели. Оказалось, что это животное – мастер маскировки. Всё началось с того, что парень продемонстрировал свой...
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