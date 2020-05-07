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Белорусский Красный Крест и IT-компания запустили сервис для волонтеров-водителей

07.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Белорусский Красный Крест и IT-компания Onde объявили о запуске сервиса, который поможет волонтерам быстрее и эффективнее доставлять рецепты и продукты пожилым людям, находящимся в особой зоне риска во время эпидемии COVID-19.

Сервис разработан на безвозмездной основе на базе нового продукта компании - приложения Lolo.

"Если человек имеет автомобиль, хочет помогать, но в силу разных причин не готов самостоятельно доставлять продукты и другие вещи первой необходимости, он может стать волонтером-водителем и развозить других волонтеров по нужным адресам, - пояснил начальник отдела фандрайзинга Роман Мосько. - Благодаря приложению процесс взаимодействия между волонтерами станет проще, а доставка - быстрее".

Приложение работает по принципу онлайн-такси. Зарегистрировавшись в базе волонтеров Белорусского Красного Креста, владелец автомобиля получает доступ к скачиванию сервиса в Google Play или App Store и регистрации в нем в качестве водителя. Заказы на доставку будут поступать к нему через пассажирскую версию приложения Lolo от других волонтеров или через общую диспетчерскую панель координатора волонтеров.

IT-компания-разработчик, как и многие другие, проявила социальную ответственность бизнеса в условиях пандемии. Свой новый продукт Lolo она отдала в безвозмездное пользование волонтерам, чтобы помочь координировать их работу более эффективно.


БелТА

 
 
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Белорусский Красный Крест и IT-компания Onde объявили о запуске сервиса, который поможет волонтерам быстрее и эффективнее доставлять рецепты и продукты пожилым...
 
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