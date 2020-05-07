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В Мозыре мужчина хотел догнать автобус и упал под колёса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 мая примерно в полпятого вечера в Мозыре пенсионер упал под автобус.
Как
Предварительно, мужчина хотел догнать автобус, но споткнулся и упал под колёса транспортного средства в районе средней двери. Пенсионер получил травмы и был доставлен в реанимацию, где скончался.
Весной 2020 года в Бобруйске под колёса автобуса упал ребёнок.
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Новости Беларуси. 6 мая примерно в полпятого вечера в Мозыре пенсионер упал под автобус. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 54-летний водитель автобуса...
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