Вирусолог раскрыл неожиданную опасность ношения маски в теплую погоду

Источник материала: ОНТ

В жаркую погоду вирусы могут вести себя еще более активно, а из-за того, что у человека в таких условиях учащается дыхание, их будет затягивать в организм быстрее. Об этом рассказал эпидемиолог-вирусолог Сергей Нетесов изданию «Московский комсомолец».

Эксперт также отметил, что с наступлением теплой погоды носить защитные маски на улице и в помещениях довольно сложно, поскольку из-за этого запотевают очки, становится трудно дышать, к тому же в них очень жарко, а на коже появляются различные раздражения. Он рассказал, в каких масках дышать проще и безопаснее, а также, что нужно сделать, чтобы избежать раздражения.

Так, по словам Нетесова, лучше защитит строительная маска.

Эксперт уточнил, что те маски, которые можно найти в аптеках и магазинах, защищают только на 20-30%. У некоторых нет специального уплотнения, чтобы обеспечить плотное прилегание в области носа. Вдыхая и выдыхая в основном через бока маски, человек получает почти столько же вирусов, но при этом ему еще и неудобно в маске.

Нетесов добавил: когда маска становится влажной от дыхания, ее волокна слепляются, дыхание затрудняется, и в эти образовавшиеся дыры в маске вирусы проникают лучше. По словам эксперта, в жару маска эффективная лишь 20 минут, а не два часа, как считается. Все это происходит из-за того, что в ней быстрее скапливается влага.

Специалист также рассказал, что самодельные маски неэффективны.

Тем временем дерматологи отметили, что если выбрать правильные материал для самодельной маски, то кожа не будет так раздражаться, как в медицинской.

При этом эксперты сходятся в одном: маски с клапанами – лучшее решение.

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