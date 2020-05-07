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Скидки ветеранам подготовили организации города Пинска

07.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В преддверии празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, субъекты хозяйствования будут проводить различные акции социальной направленности по предоставлению скидок на продовольственные и непродовольственные товары, услуги для ветеранов Великой Отечественной войны.

ОАО «Универсам «Пинск» – на постоянной основе предоставляют скидки ветеранам и лицам, приравненным к ним, пенсионерам, инвалидам I, II, III группы и многодетным семьям в размере 5% на все виды продовольственных товаров, за исключением алкогольной продукции и табачных изделий.

ООО «Санта Ритейл» в торговой сети «Санта» (Санта-1, Санта-8, Санта-9, Санта-18, Санта-34, Санта-37, Санта-40, Санта-44, санта-45, Санта-46, Санта-47, Санта-66) по 10 мая 2020 года скидка до 10% покупателям, подтвердившим статус ветерана ВОВ всех категорий, а также членам семей погибших воинов и партизан в годы ВОВ, инвалидов с детства по последствиям ВОВ, бывших узников концлагерей. Скидка предоставляется на ассортимент товаров в магазине, не включенных в «Перечень товаров, на которые не распространяется скидка».

Магазин «Буратино» ОАО «Магазин «Буратино» – 9 мая 2020 года всем ветеранам по предъявлению соответствующего документа скидка 20% на весь ассортимент реализуемых товаров.

В магазинах Филиала № 4 «Пинский трикотаж» ОАО «Полесье» по 10 мая 2020 г. всем ветеранам по предъявлению соответствующего документа на трикотажные изделия собственного производства ОАО «Полесье» – скидка 19%.

Магазин «Товары для женщин» ТУП «Все для женщин» 9 мая 2020 г. всем ветеранам и лицам, приравненным к ним, пенсионерам на весь ассортимент – скидка 10%.

УП по оказанию услуг «Химчистка одежды» – для ветеранов ВОВ при предъявлении удостоверения по 15 мая 2020 года на приемных пунктах предприятия по ул. Полесская, 5а, ул. Рокоссовского, 19 будет предоставлена скидка 50% на стирку белья, 20% – на химчистку одежды, 50% – химчистка форменной одежды.

ОАО «Пинский ГКБО» – во всех парикмахерских по 10 мая 2020 года все виды парикмахерских услуг для ветеранов ВОВ при предоставлении удостоверения будут оказываться бесплатно. В течение всего года для ветеранов ВОВ на все виды парикмахерских услуг цены снижены на 50%.

УП по оказанию услуг «РБТПинск» – по 11 мая 2020 года предоставление бесплатного ремонта бытовой техники: морозильников, холодильников, стиральных машин (без учета стоимости запасных частей) для ветеранов ВОВ при наличии удостоверения.


Пинский горисполком

 
 
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В преддверии празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, субъекты хозяйствования будут проводить различные акции...
 
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