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«Беллегпром» планирует в мае экспортировать защитные маски в Россию и Германию
07.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Предприятия «Беллегпрома» планируют в мае экспортировать защитные маски в Россию и Германию. Об этом корреспонденту
«Предприятия концерна «Беллегпром» планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок. Соответствующие договоренности с партнерами в России и Германии уже достигнуты, заключены контракты с Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением и «Центром моды», — рассказали в пресс-службе. Поставки будут организованы после отмены запрета экспорта защитных изделий.
Ожидается, что в ближайшее время первая партия масок будет поставлена в Россию. В Германию планируется экспортировать 1 млн защитных изделий.
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Предприятия «Беллегпрома» планируют в мае экспортировать защитные маски в Россию и Германию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна....
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