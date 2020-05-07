«Беллегпром» планирует в мае экспортировать защитные маски в Россию и Германию

Источник материала: Вороновская газета





Предприятия «Беллегпрома» планируют в мае экспортировать защитные маски в Россию и Германию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

«Предприятия концерна «Беллегпром» планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок. Соответствующие договоренности с партнерами в России и Германии уже достигнуты, заключены контракты с Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением и «Центром моды», — рассказали в пресс-службе. Поставки будут организованы после отмены запрета экспорта защитных изделий.

Ожидается, что в ближайшее время первая партия масок будет поставлена в Россию. В Германию планируется экспортировать 1 млн защитных изделий.

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