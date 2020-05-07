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Похудевшая на 45 кг Адель опубликовала первое за долгое время фото
Источник материала: ОНТ
Певица Адель, которая удивила общественность своей экстремальной потерей веса, поделилась с подписчиками новым фото впервые за долгое время.
Снимок опубликован в Instagram артистки. Адель на днях отметила день рождения и показала фото с домашней вечеринки.
На кадрах звезда предстала перед поклонниками в маленьком черном платье с пышными рукавами, и фанаты заметили, что она продолжает сбрасывать весь даже во время самоизоляции. Адель удивила подписчиков своей невероятно стройной фигурой.
Тем временем эксперты отметили, что из-за такого экстремального похудения певица просто не могла избежать того, что ее кожа обвиснет, но на кадрах выглядит очень подтянутой. Как
Кроме того, они обратили внимание на слегка приподнятые брови Адель и более широкие глаза, что, по их словам, может быть характерными признаками ботокса.
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Певица Адель, которая удивила общественность своей экстремальной потерей веса, поделилась с подписчиками новым фото впервые за долгое время. Снимок опубликован в...
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