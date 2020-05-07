Похудевшая на 45 кг Адель опубликовала первое за долгое время фото

Источник материала: ОНТ

Певица Адель, которая удивила общественность своей экстремальной потерей веса, поделилась с подписчиками новым фото впервые за долгое время.

Снимок опубликован в Instagram артистки. Адель на днях отметила день рождения и показала фото с домашней вечеринки.

На кадрах звезда предстала перед поклонниками в маленьком черном платье с пышными рукавами, и фанаты заметили, что она продолжает сбрасывать весь даже во время самоизоляции. Адель удивила подписчиков своей невероятно стройной фигурой.

Тем временем эксперты отметили, что из-за такого экстремального похудения певица просто не могла избежать того, что ее кожа обвиснет, но на кадрах выглядит очень подтянутой. Как пишет Daily Mail, эксперты предположили, что звезда использовала ботокс, чтобы поддержать форму. Специалисты отметили, что щеки и четкая линия подбородка указывают на возможное использование филлеров для восстановления потери объема лица.

Кроме того, они обратили внимание на слегка приподнятые брови Адель и более широкие глаза, что, по их словам, может быть характерными признаками ботокса.

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