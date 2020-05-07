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Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
07.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 апреля 2020 16:24 1080
Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.
25 апреля 2020г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Игорь Николаевич КАРАКА.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 – 06 – 80
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24 апреля 2020 16:24 1080 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
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