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Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

07.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 апреля 2020 16:24 1080

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Автор: Эдуард Кидяев.

25 апреля 2020г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Игорь Николаевич КАРАКА.

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 22 – 06 – 80

Состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Солигорского райисполкома.

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24 апреля 2020 16:24 1080 Состоится прямая телефонная линия с заместителем...
 
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