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В Австралии пострадавших от пожаров коал возвращают в дикую природу

07.05.2020 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. В Австралии после лесных пожаров, бушевавших в 2019 году, из ветеринарных клиник в дикую природу возвращаются коалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии пострадавших от пожаров коал возвращают в дикую природу

Жертвами стихии, начавшейся осенью 2019-го, стали более миллиарда животных. Сильнее всего пострадали коалы, погибли около 10 тысяч особей. Многих животных ветеринары лечили от тяжелых ожогов и обезвоживания. Сейчас же лесные жители полностью восстановились и готовы вернуться к обычной жизни.    

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Новости Австралии. В Австралии после лесных пожаров, бушевавших в 2019 году, из ветеринарных клиник в дикую природу возвращаются коалы, сообщили в программе Новости...
 
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