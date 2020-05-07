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Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля

07.05.2020 17:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

По словам Георгия Гахарии, с 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов.

«Это мы сделаем как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран. Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей», – сказал премьер Грузии.

Гахария подчеркнул, что всем соответствующим ведомствам необходимо тщательно работать, чтобы успеть подготовиться к этому за месяц.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля. Для этого правительство страны должно тщательно выполнить большой объем работы, заявил...
 
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