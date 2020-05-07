|
Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи партию защитных средств
Источник материала: ОНТ
Порция доброты в борьбе с вирусом. Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи очередную партию защитных средств.
На этот раз в коробках – защитные костюмы и бахилы. Такой помощи хватит, чтобы обезопасить сразу тысячу сотрудников медучреждения. Всего же только для клиник столичного региона федерацией закуплено четыре тысячи защитных комплектов и ещё около 15 тысяч для других областей.
Безопасность врачей – одна из главных задач в борьбе с распространением COVID-19. Не только профсоюзы, но и многие ведомства, студенты, волонтеры подключились к миссии. Ежедневно в больницы страны доставляют маски, костюмы и горячие обеды. Так неравнодушные поддерживают медиков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порция доброты в борьбе с вирусом. Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи очередную партию защитных средств. На этот раз в коробках...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)