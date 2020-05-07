Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи партию защитных средств

Источник материала: ОНТ

Порция доброты в борьбе с вирусом. Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи очередную партию защитных средств.





На этот раз в коробках – защитные костюмы и бахилы. Такой помощи хватит, чтобы обезопасить сразу тысячу сотрудников медучреждения. Всего же только для клиник столичного региона федерацией закуплено четыре тысячи защитных комплектов и ещё около 15 тысяч для других областей.

Безопасность врачей – одна из главных задач в борьбе с распространением COVID-19. Не только профсоюзы, но и многие ведомства, студенты, волонтеры подключились к миссии. Ежедневно в больницы страны доставляют маски, костюмы и горячие обеды. Так неравнодушные поддерживают медиков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram