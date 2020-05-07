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Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи партию защитных средств

07.05.2020 17:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи партию защитных средств

Порция доброты в борьбе с вирусом. Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи очередную партию защитных средств.


На этот раз в коробках – защитные костюмы и бахилы. Такой помощи хватит, чтобы обезопасить сразу тысячу сотрудников медучреждения. Всего же только для клиник столичного региона федерацией закуплено четыре тысячи защитных комплектов и ещё около 15 тысяч для других областей. 

Безопасность врачей – одна из главных задач в борьбе с распространением COVID-19. Не только профсоюзы, но и многие ведомства, студенты, волонтеры подключились к миссии. Ежедневно в больницы страны доставляют маски, костюмы и горячие обеды. Так неравнодушные поддерживают медиков. 

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Порция доброты в борьбе с вирусом. Федерация профсоюзов доставила в больницу скорой медицинской помощи очередную партию защитных средств. На этот раз в коробках...
 
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