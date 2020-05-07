Стало известно, когда в Минске начнут отключать отопление

Источник материала: ОНТ

Минске начнут отключать отопление" class="one-news__figure-img">

Отопление в Минске начнут отключать 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Такое решение принято на заседании в четверг, 7 мая.

При этом батареи в больницах, поликлиниках, детских садах, школах пока будут теплыми.

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