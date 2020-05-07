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Члены районного комитета ОО «БРСМ» присоединились к эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого»

07.05.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Члены районного комитета ОО «БРСМ» присоединились к эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого»
Члены районного комитета ОО «БРСМ» присоединились к эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого»

Члены районного комитета ОО «БРСМ» присоединились к эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого», посвященной 75-летию Великой Победы

 Алевтина Иванова и Анна Папинова возложил цветы к Кургану Славы в райцентре.

Члены районного комитета ОО «БРСМ» присоединились к эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого»

— В каждой белорусской семье есть свои герои, память о которых свято чтут и передают из поколения в поколение. Для всех нас День Победы имеет особое значение. Мы, представители молодого поколения, преклоняемся перед доблестью бойцов и партизан, перед самоотверженным трудом работников тыла, перед вкладом всех, кто приблизил успех общего дела. Их заслуги — пример для новых поколений», — сказала Алевтина Иванова.

 
 
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Члены районного комитета ОО «БРСМ» присоединились к эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним...
 
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