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"Белнефтехим" прорабатывает поставку нефти через Гданьск

07.05.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Белнефтехим" прорабатывает поставку нефти через польский Гданьск, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"Белнефтехим" прорабатывает поставку нефти через Гданьск

"Заработали северное и южное направления, в завершающей стадии подготовки находится западная линия (поставки через Гданьск. - Прим.БЕЛТА). Все, что требуется доработать, уже поставлено в четкий график реализации, включая вопросы польского реверса и строительство перемычки "Гомель - Горки", - сказал Александр Тищенко.

По оценке пресс-секретаря "белорусская нефтянка в I квартале этого года краш-тест выдержала". "По линии поставок нефти существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями. Сегодня на рынке энергоносителей в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно. К тому же вместе с четким осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти определены ее направления и логистика. Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный", - пояснил он.

Александр Тищенко отметил: на белорусских НПЗ практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья. "Результаты нас устраивают. Мы рассчитываем серьезно подготовиться к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии", - добавил он.

Как сообщал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, тема альтернативного сырья будет постоянной в белорусской нефтяной повестке. "Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - сказал Дмитрий Крутой.

Отвечая на вопрос о поставках американской нефти, первый вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу. Он полагает, что переговоры активизируются после снятия карантина в Польше.

Как сообщалось, в нынешнем году Беларусь закупала для своих НПЗ норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы соответственно. 11 мая в Клайпедском порту ожидается первая партия нефти от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco - 80 тыс. т.

 
Теги: Гомель
 
 
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  "Белнефтехим" прорабатывает поставку нефти через польский Гданьск, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. "Заработали...
 
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