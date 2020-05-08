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Учащийся Слуцкого колледжа — победитель международной научно-практической конференции
08.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Учащийся Слуцкого колледжа — победитель международной научно-практической конференции
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Первокурсник Слуцкого государственного колледжа Дмитрий Ивановский награжден дипломом I степени в международной научно-практической конференции «История...
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