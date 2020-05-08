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Музыкальный онлайн-марафон из Минска смотрите прямо сейчас
08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Третий онлайн-марафон #БеларусьБезCovid проходит в поддержку 10-й городской клинической больницы Минска. Популярные певцы и коллективы из разных стран через музыку поддержат белорусских врачей, которые продолжают мужественно
Онлайн-трансляция многочасового концерта доступна на
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Десятки популярных певцов и коллективов из разных стран выступят в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Присоединяйтесь!
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