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Музыкальный онлайн-марафон из Минска смотрите прямо сейчас

08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Третий онлайн-марафон #БеларусьБезCovid проходит в поддержку 10-й городской клинической больницы Минска. Популярные певцы и коллективы из разных стран через музыку поддержат белорусских врачей, которые продолжают мужественно сражаться с COVID-19.

Онлайн-трансляция многочасового концерта доступна на YouTube-канале «МИР 24», в социальных сетях и на нашем сайте, а также на YouTube-канале TheSpamash. Также прямую трансляцию онлайн-марафона будет вести Радио «Мир» в Беларуси». Присоединяйтесь!



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Теги: Минск
 
 
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Десятки популярных певцов и коллективов из разных стран выступят в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Присоединяйтесь!
 
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