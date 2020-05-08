Источник материала: Кировец

Такое мнение высказал министр энергетики, наш земляк Виктор Каранкевич. Вчера он присоединился к акции «Беларусь помнит. Помним каждого» и возложил цветы на Военном кладбище в Минске, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«9 мая – особый день для истории нашего государства. Этот великий и торжественный праздник будет всегда напоминать нам, какой ценой был завоеван мир на Земле. Белорусский народ внес неоценимый вклад в Великую Победу. Только здесь, на Военном кладбище, ставшем одним из символов той страшной войны, насчитывается порядка 750 захоронений участников минского подполья, партизан и советских воинов, погибших при освобождении столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, – отметил Виктор Каранкевич. – Мы обязаны свято хранить память о великом подвиге народа, передавать ее нашим потомкам».

В Беларуси, где во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий, у каждой семьи своя трагедия и своя история.

«В моей семье тоже свято чтят этот день. Мои прадеды и деды участвовали в войне. Не все дожили до

9 мая 1945 года, но в этот день мы всегда особо благодарны им за возможность жить, учиться, работать в мирной стране. Их самоотверженность и героизм обеспечили нам будущее», — поделился министр.