Примите самые сердечные и теплые поздравления с великим праздником — Днем Победы!

9 Мая — священная и дорогая дата для каждого белоруса. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, мужественно сражавшихся за Родину, самоотверженность тружеников тыла и всех, кто поднимал из руин разрушенные города и села в послевоенное время.

Низкий поклон вам, поколение победителей!

Наш святой долг — хранить и бережно передавать из поколения в поколение глубокое уважение к подвигу солдат Победы.

Желаю всем здоровья, добра, счастья и благополучия. Нашей родной Беларуси — мира и процветания.

Председатель Минского областного объединения профсоюзов

Виктор Тадеушевич Малиновский.