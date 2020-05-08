Примите самые сердечные и теплые поздравления с великим праздником — Днем Победы!
9 Мая — священная и дорогая дата для каждого белоруса. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, мужественно сражавшихся за Родину, самоотверженность тружеников тыла и всех, кто поднимал из руин разрушенные города и села в послевоенное время.
Низкий поклон вам, поколение победителей!
Наш святой долг — хранить и бережно передавать из поколения в поколение глубокое уважение к подвигу солдат Победы.
Желаю всем здоровья, добра, счастья и благополучия. Нашей родной Беларуси — мира и процветания.
Председатель Минского областного объединения профсоюзов
Виктор Тадеушевич Малиновский.