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Как медучреждения г. Солигорска будут работать в выходные и праздники.
08.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 апреля 2020 15:10 4059
Как медучреждения г. Солигорска будут работать в выходные и праздники.
В связи с переносами рабочих дней скорректирован график работы учреждений здравоохранения Солигорского района в выходные и праздничные дни. Они будут работать в одинаковом режиме.
ПОЛИКЛИНИКА №1 (ул.Коржа, 1)
ПОЛИКЛИНИКА №2 (ул.Подольская, 2)
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (пр.Мира, 19) оказывает только экстренную медицинскую помощь.
Если у вас есть вопросы по работе стоматологическая поликлиники, ответы на них можно получить по телефону (8-0174)- 26-29-30
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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27 апреля 2020 15:10 4059 Как медучреждения г. Солигорска будут работать в...
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