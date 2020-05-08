Источник материала: Soligorsk News

Как медучреждения г. Солигорска будут работать в выходные и праздники. Автор: Эдуард Кидяев.

В связи с переносами рабочих дней скорректирован график работы учреждений здравоохранения Солигорского района в выходные и праздничные дни. Они будут работать в одинаковом режиме.

ПОЛИКЛИНИКА №1 (ул.Коржа, 1)



27 апреля 2020 года будет работать с 07:30 до 18:00.



28 апреля 2020 года поликлиника не работает, но можно попасть на прием к дежурному врачу-терапевту с 08:00 до 15:00.



Уточнить информацию можно по следующим номерам: +375 (174) 26-37-56; +375 (174) 26-37-55.



ПОЛИКЛИНИКА №2 (ул.Подольская, 2)



27 апреля 2020 года также будет работать по графику предпразничного дня: с 07:30 до 18:00, а 28 апреля 2020 года – выходной. Прием проведет дежурный врач-терапевт с 08:00 до 15:00.



Для дополнительной информации можно позвонить по телефону: +375 (174) 24 57 67.



СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (пр.Мира, 19) оказывает только экстренную медицинскую помощь.



27 апреля 2020 года поликлиника будет работать по графику предпразничного дня, а на следующий день, 28 апреля 2020 года в медучреждении – выходной. Прием проведет дежурный врач-терапевт.

Если у вас есть вопросы по работе стоматологическая поликлиники, ответы на них можно получить по телефону (8-0174)- 26-29-30

Подготовила Светлана АРХИПОВА.