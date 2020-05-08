Лукашенко: Закладка капсул с мест боев станет страницей в истории Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память погибших на войне соотечественников почтил сегодня президент Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы. Их поместили в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.

Здесь, в Минске, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых с этого дня будут храниться капсулы с землей с мест воинской славы, захоронений, мемориалов из Беларуси и других стран. Зажечь свечу в крипте может любой желающий, тем самым отдав дань памяти всех павших героев.

Сейчас здесь хранятся более 120 капсул с землей из каждого районного центра Беларуси. Последние семь доставили сегодня вертолетом. Перенесли в крипту торжественно, в сопровождении роты почетного караула. Александр Лукашенко лично заложил капсулы в крипту и зажег в свечу в память о героях.

Землю в капсулах Памяти доставляли в Минск в течение года. К акции присоединились другие страны. Так, Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко передала на вечное хранение капсулу с горстью земли из-под Ржева.

«Это будет прекрасная страница в истории страны. Прекрасная потому, что мы выстояли, как они когда-то. Они положили свои жизни, чтобы мы сегодня жили. И чтобы хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью мы вспоминали наших героев. Мы иначе не можем», – сказал Лукашенко.



Эта акция – дань памяти героям. И завтрашнюю дату, 75 лет Великой Победы, нельзя забыть или отменить, уверен Александр Лукашенко. В Минске пройдет торжественный парад.

«По 250 тысяч человек приходило на подобные торжества. И я убежден абсолютно, что люди сами придут на парад. Но я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие – это люди, которые победили», – отметил белорусский лидер.

Президент еще раз попросил всех собравшихся беречь ветеранов – их с каждым годом становится меньше. 75-й день Победы в стране встретят 4700 участников войны.