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Лукашенко: Закладка капсул с мест боев станет страницей в истории Беларуси
08.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Память погибших на войне соотечественников почтил сегодня президент Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы. Их поместили в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Потапович.
Здесь, в Минске, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых с этого дня будут храниться капсулы с землей с мест воинской славы, захоронений, мемориалов из Беларуси и других стран. Зажечь свечу в крипте может любой желающий, тем самым отдав дань памяти всех павших героев.
Сейчас здесь хранятся более 120 капсул с землей из каждого районного центра Беларуси. Последние семь доставили сегодня вертолетом. Перенесли в крипту торжественно, в сопровождении роты почетного караула. Александр Лукашенко лично заложил капсулы в крипту и зажег в свечу в память о героях.
Землю в капсулах Памяти доставляли в Минск в течение года. К акции присоединились другие страны. Так, Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко передала на вечное хранение капсулу с горстью земли из-под Ржева.
Президент еще раз попросил всех собравшихся беречь ветеранов – их с каждым годом становится меньше. 75-й день Победы в стране встретят 4700 участников войны.
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В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске будут храниться капсулы с землей с мест воинской славы.
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