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В Беларуси перенесли игру первой лиги. Подозревают вирус у одного из игроков

09.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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АБФФ перенесла игру 4-го тура первой лиги с участием «Гомеля» и дзержинского «Арсенала».

Матч, который должен был состояться на стадионе «Центральный» в Гомеле 10-го мая, перенесен на более поздний срок.

Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие вируса COVID-19, сообщает Tribuna.com.

В Беларуси зарегистрирован 21101 случай COVID-19. Умер 121 пациент. Это данные на 8 мая.

 
Теги: Гомель
 
 
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АБФФ перенесла игру 4-го тура первой лиги с участием «Гомеля» и дзержинского «Арсенала».
 
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