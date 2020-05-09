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Facebook удаляет посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Источник материала: Tut.by
Несколько пользователей социальной сети Facebook пожаловались, что система удаляет посты с фотографией, на которой советские военные водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
Пользователи говорят, что нейросеть блокирует публикации из-за «нарушения норм сообщества в отношении опасных людей и организаций». Разработчики Facebook пишут, что «эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире». Это вызвало недоумение у многих юзеров. Они также заметили, что внимание алгоритмов почему-то привлекает раскрашенное фото, а не его оригинальная черно-белая версия. Официальных комментариев представителей Facebook пока не поступало.
Снимок сделал военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года по заданию ТАСС. Сам флаг водрузили на здание еще 30 апреля.
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Снимок сделал военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года по заданию ТАСС. Сам флаг водрузили на здание 30 апреля.
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