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Facebook удаляет посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

09.05.2020 20:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько пользователей социальной сети Facebook пожаловались, что система удаляет посты с фотографией, на которой советские военные водружают Знамя Победы над Рейхстагом.

Пользователи говорят, что нейросеть блокирует публикации из-за «нарушения норм сообщества в отношении опасных людей и организаций». Разработчики Facebook пишут, что «эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире». Это вызвало недоумение у многих юзеров. Они также заметили, что внимание алгоритмов почему-то привлекает раскрашенное фото, а не его оригинальная черно-белая версия. Официальных комментариев представителей Facebook пока не поступало.

Снимок сделал военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года по заданию ТАСС. Сам флаг водрузили на здание еще 30 апреля.

 
 
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Снимок сделал военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года по заданию ТАСС. Сам флаг водрузили на здание 30 апреля.
 
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