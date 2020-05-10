В Беларуси провели реконструкцию Берлинской операции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последнее сражение Великой Отечественной войны можно было увидеть сегодня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Сотни белорусских реконструкторов воссоздали победный бой советских солдат. За ним наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Враг расположился в одном из поселков в предместье Берлина. Для обороны столицы Германии немецкие войска создали восемь колец укреплений и еще надеялись переломить ход войны. Приказ был оборонять каждый дом на пути к Берлину.

Это один из эпизодов Берлинской операции. Каждое такое сражение приближало красноармейцев к зданию Рейхстага.

«Берлинская операция венчала собой победу в Великой Отечественной войне. Мы хотели показать кусочек какой-то правды исторической, тяжелого военного солдатского труда, когда должен был идти в атаку и идти на смерть для того, чтобы решить боевую задачу», – сказал директор историко-культурного комплекса, Александр Метла.

Сценарий этой битвы реконструкторы создавали по историческим документам. Репетировали несколько недель. Но здесь, словно на фронте, действуют по ситуации. Иногда приходиться отходить от плана.

«Вот это вроде бы игрушечная война, однако, люди, которые здесь находятся, они окунаются в это. Мы не видим зрителей, мы не видим ничего другого», – сказал руководитель военно-патриотического клуба Юрий Перепечин.

«Я переношусь в то время, когда была война. Папа правильно сказал: ты ничего не видишь, кроме врага», – сказал реконструктор Матвей Перепечин.

На «Линии Сталина» уже пятнадцать лет воссоздают сражения времен Великой Отечественной войны. Обычно это делают вместе с реконструкторами со всего мира. В этот раз – своими силами.

«Мы очень сильно усилили сценарий военной техникой. Мы взяли Берлинскую операцию, показали применение техники: охваты, обходы. Поставили «в ружье» всех работников «Линии Сталина». Приняли участие даже ребята с хозотдела», – сказал исполнительный директор историко-культурного комплекса Александр Метла.

Вся техника на импровизированном поле боя – это экспонаты историко-культурного комплекса. Ее восстанавливают местные мастера. Танки, самоходки и пулеметы теперь стреляют холостыми патронами. Но на зрителей производят впечатление.

«Страшно представить, что такое было. Хочется, чтобы такого никогда не повторилось», – сказала одна из зрительниц.

«Детей привели, чтобы они посмотрели на все это. Чтобы с ранних лет приучить к тому, что было такое событие. Что их деды, прадеды воевали и смогли отстоять Родину. За что им огромное спасибо!» – сказала другая зрительница.

«Мы чувствуем гордость за наш народ. За то, что мы победили. И большое спасибо нашим отцам, дедам и прадедам», – сказала еще одна зрительница реконструкции.

После «военных действий», зрители смогли изучить технику на территории музея. И еще раз порадоваться, что видят ее только во время военного шоу.