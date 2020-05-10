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В Беларуси разрешат охотиться с 14 лет, потому что это «укрепляет связь с природой»
Источник материала: KYKY>
Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа президента, который изменит правила охоты в Беларуси. Об этом
Но как объясняется Минлесхоз? Чтобы это узнать, активистка и журналистка Дарья Трайден
Спустя время ведомство прислало ответ, который журналистка назвала «школьным сочинением». Судя по письму, которое Дарья опубликовала в фейсбуке, Минлесхоз считает, что инициатива никому не навредит – все как раз наоборот: она разовьет у подростков «бережное отношение к природе». «В современном чрезвычайно трансформированном в результате человеческой деятельности мире большинство людей, в особенности в городах, сильно дистанцированы от природы, – объяснило министерство. – Охота остается одним из связующих звеньев человека и дикой природы».
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Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа президента, который изменит правила охоты в Беларуси. Об этом писала «БелТА». Так, охотиться хотят...
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