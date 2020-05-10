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В Беларуси разрешат охотиться с 14 лет, потому что это «укрепляет связь с природой»

10.05.2020 14:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа президента, который изменит правила охоты в Беларуси. Об этом писала «БелТА». Так, охотиться хотят разрешить уже не с 18 лет, а с 16. С 14 лет можно будет наблюдать за охотой и участвовать в ней в качестве загонщика. Блестяще, не правда ли?

Но как объясняется Минлесхоз? Чтобы это узнать, активистка и журналистка Дарья Трайден направила в ведомство обращение. Она просила пояснить, почему министерство считает, что такая инициатива не нарушает действующий в стране закон, по которому подросткам до 18 лет не следует видеть контент, который формирует мысль о допустимости мучения животных. Кроме того, Минлесхоз не обладает компетенциями, чтобы оценить, как охота повлияет на психику подростка. Трайден также высказала опасение, что благодаря новому указу родственники-охотники получат возможность вовлекать в процесс охоты молодых людей без их согласия, чтобы привить им свои ценности.

Спустя время ведомство прислало ответ, который журналистка назвала «школьным сочинением». Судя по письму, которое Дарья опубликовала в фейсбуке, Минлесхоз считает, что инициатива никому не навредит – все как раз наоборот: она разовьет у подростков «бережное отношение к природе». «В современном чрезвычайно трансформированном в результате человеческой деятельности мире большинство людей, в особенности в городах, сильно дистанцированы от природы, – объяснило министерство. – Охота остается одним из связующих звеньев человека и дикой природы».

 
 
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Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа президента, который изменит правила охоты в Беларуси. Об этом писала «БелТА». Так, охотиться хотят...
 
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