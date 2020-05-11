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Спасатели разбираются в причинах пожара в Оршанскоми районе

11.05.2020 10:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Огонь разыгрался в частном доме. Стихия распространилась по постройке, когда огнеборцы приехали на место. Хозяин жилища покинул его еще до приезда сотрудников МЧС и самостоятельно пытался потушить пламя. Но силы оказались неравны. Мужчина получил ожоги. Его доставили в больницу. Локализовали и ликвидировали возгорание спасатели, и все же после пожара придется восстанавливать крышу. Повреждено имущество в доме, стены. Вероятно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. 
 
 
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Огонь разыгрался в частном доме. Стихия распространилась по постройке, когда огнеборцы приехали на место. Хозяин жилища покинул его еще до приезда сотрудников МЧС...
 
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