Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жительница Осиповичей перечислила знакомому по переписке 19 тысяч долларов, а тот ее кинул Cгубила доверчивость. Жительница Осиповичей перечислила знакомому по переписке 19 тысяч долларов, а тот ее кинул. Расстроившись,потерпевшая обратилась к...

Cгубила доверчивость. Жительница Осиповичей перечислила знакомому по переписке 19 тысяч долларов, а тот ее кинул. Расстроившись,потерпевшая обратилась к правоохранителям. Следователи стали разбираться и возбудили уголовное дело. По словам самой женщины, ее знакомый представился военным по имени Эрнандес Джеймс Миллер из Кот-д’Ивуара. Познакомились они еще год назад в Сети. Никакой романтики не было, только просьба о помощи. Мол, мужчина просил написать от его имени письмо адвокату, который якобы должен был помочь получить оставленные ему в наследство деньги. За услугу пообещал приличное вознаграждение - 1,5 миллиона долларов. Поверив незнакомцу, женщина стала помогать. Написала письмо адвокату, тот ответил, что согласен подключиться к делу. В итоге потерпевшая стала брать кредиты и траншами переводить крупные суммы на оплату различных сборов и комиссий.