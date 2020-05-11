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Жительница Осиповичей перечислила знакомому по переписке 19 тысяч долларов, а тот ее кинул

11.05.2020 10:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Cгубила доверчивость. Жительница Осиповичей перечислила знакомому по переписке 19 тысяч долларов, а тот ее кинул. Расстроившись,потерпевшая обратилась к правоохранителям. Следователи стали разбираться и возбудили уголовное дело. По словам самой  женщины, ее знакомый представился военным по имени Эрнандес Джеймс Миллер из Кот-д’Ивуара. Познакомились они еще год назад в Сети. Никакой романтики не было, только просьба о помощи. Мол, мужчина просил написать от его имени  письмо адвокату, который якобы должен был помочь получить оставленные ему в наследство деньги. За услугу пообещал приличное вознаграждение - 1,5 миллиона долларов. Поверив незнакомцу, женщина стала помогать. Написала письмо адвокату, тот ответил, что согласен подключиться к делу. В итоге потерпевшая стала брать кредиты и траншами переводить крупные суммы на оплату различных сборов и комиссий.  
 
 
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Cгубила доверчивость. Жительница Осиповичей перечислила знакомому по переписке 19 тысяч долларов, а тот ее кинул. Расстроившись,потерпевшая обратилась к...
 
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