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Житель Лиды погиб в результате столкновения легковушки со стоявшим на обочине грузовиком
Источник материала: БTВ обстоятельствах аварии на трассе М6 разберутся специалисты. ДТП со смертельным исходом случилось на выходных на 182 километре шоссе. Предварительно, 26-летний житель Лиды ехал на автомобиле "Фольксваген-Пассат". Двигался со стороны Гродно. По непонятной пока причине столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался.
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В обстоятельствах аварии на трассе М6 разберутся специалисты. ДТП со смертельным исходом случилось на выходных на 182 километре шоссе. Предварительно, 26-летний...
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