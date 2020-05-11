ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Лиды погиб в результате столкновения легковушки со стоявшим на обочине грузовиком

11.05.2020 10:16 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В обстоятельствах аварии на трассе М6 разберутся специалисты. ДТП со смертельным исходом случилось на выходных на 182 километре шоссе. Предварительно, 26-летний житель Лиды ехал на автомобиле "Фольксваген-Пассат". Двигался со стороны Гродно. По непонятной пока причине столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался. 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обстоятельствах аварии на трассе М6 разберутся специалисты. ДТП со смертельным исходом случилось на выходных на 182 километре шоссе. Предварительно, 26-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели разбираются в причинах пожара в Оршанскоми районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика