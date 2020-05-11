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Таксуют под видом аренды транспортного средства с экипажем

11.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В 2019 году филиалом Транспортной инспекции по Брестской области при осуществлении контроля установлены факты выполнения перевозок пассажиров автомобилями-такси (заказанные с использованием мобильных приложений) под видом аренды транспортного средства с экипажем выявлено 49 нарушений законодательства.

На рынке транспортных услуг по перевозкам пассажиров автомобилем-такси все чаще используются приложения для мобильных устройств, позволяющие оформить заказ на перевозку пассажиров и рассчитать поездки, указав начальный и конечный путь маршрута.

Подменой договора перевозки пассажиров автомобилями-такси договором аренды транспортного средства с экипажем недобросовестные автомобильные перевозчики пытаются удешевить себестоимость автомобильных перевозок пассажиров за счет невыполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности при автомобильных перевозках пассажиров и непредставления гарантий пассажиру. Такая подмена может преследовать следующие цели:

— уклониться от прохождения государственного технического осмотра предусмотренного для автомобилей-такси (с периодичностью 1 раз в течение 6 месяцев) и от уплаты предусмотренной законодательством государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;

— привлечь к перевозкам пассажиров водителя автомобиля не соответствующего требованиям законодательства предъявляемым к возрасту, общему стажу управления автомобилем или стажу работы;

— уклониться от обучения воителей автомобилей-такси в рамках образовательной программы обучающих курсов в соответствии с

программой, утверждаемой Министерством транспорта и коммуникаций;

— уменьшить размер страхового взноса при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

— уклониться от заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами;

— используя не совмещенный с таксометром кассовый аппарат, уклониться от контроля за соблюдением водителем автомобильного транспорта установленного законодательством режима труда и отдыха и безнаказанно превышать максимально допустимую продолжительность рабочей смены и сокращать продолжительность ежедневного (междусменного) периода отдыха.

Таким образом, перевозка пассажиров автомобилем-такси, совершаемая под видом аренды транспортного средства с экипажем характеризуется повышенной вероятностью возникновения опасности для жизни, здоровья и имущества пассажиров и участников дорожного движения.

В соответствии с частью 1 статьи 603 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование, и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации.

Согласно части 1 статьи 740 ГК по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить, если иное не определено законодательными актами, установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа.

В настоящее время филиал Транспортной инспекции по Брестской области продолжает проведение контрольных мероприятий по выявлению фактов притворной аренды физическими лицами транспортных средств с экипажем, к автомобильным перевозчикам «арендодателям» будут выставляться требования установленные законодательством в области транспортной деятельности.


Николай СТЕПАНЮК,

начальник регионального отдела контроля автомобильного транспорта

 
 
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В 2019 году филиалом Транспортной инспекции по Брестской области при осуществлении контроля установлены факты выполнения перевозок пассажиров автомобилями-такси...
 
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