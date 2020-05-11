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Банк ВТБ (Беларусь) упростил процесс добавления карточек в Apple Pay
Источник материала: Myfin
Для этого необходимо:
После подключения рядом с карточкой в приложении появится соответствующий значок. Подробную информацию о платежном сервисе
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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Банк ВТБ (Беларусь) упростил процесс добавления карточек в Apple PayДля этого необходимо:открыть приложение «VTB mBank (Belarus)» на iPhone;выбрать карточку, к которой нужно...
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