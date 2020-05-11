ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) упростил процесс добавления карточек в Apple Pay

11.05.2020 11:34 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Банк ВТБ (Беларусь) упростил процесс добавления карточек в Apple Pay

Для этого необходимо:

  • открыть приложение «VTB mBank (Belarus)» на iPhone;
  • выбрать карточку, к которой нужно подключить Apple Pay;
  • нажать на кнопку «Добавить в Apple Wallet».

После подключения рядом с карточкой в приложении появится соответствующий значок. Подробную информацию о платежном сервисе Apple Pay можно узнать на сайте банка.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк ВТБ (Беларусь) упростил процесс добавления карточек в Apple PayДля этого необходимо:открыть приложение «VTB mBank (Belarus)» на iPhone;выбрать карточку, к которой нужно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь в Беларуси можно избавиться от субсидиарки. Адвокат говорит, как
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
11.05.2020
Пинский Вестник
Единство

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика