Теперь в Беларуси можно избавиться от субсидиарки. Адвокат говорит, как

Источник материала: KYKY

Многим беларуским бизнесменам, которые довели (или просто поспособствовали этому) компанию до банкротства, «прилетела» субсидиарная ответственность. Привлекали всех – учредителей и директоров поголовно. Мало того, что сами суммы долга по субсидиарке были астрономическими, возможности исполнительного производства не позволяли пользоваться даже базовыми благами цивилизации: иметь остаток на карт-счете, водить автомобиль, выезжать за рубеж, иметь мобильный телефон и так далее.

Но теперь все изменилось: 25 апреля президент подписал Указ №143 «О поддержке экономики», который позволяет пересмотреть решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности. Управляющий партнер адвокатского бюро Verdict Екатерина Желтонога рассказала KYKY, что нужно сделать, чтобы не выплачивать субсидиарку.

Куда мне бежать?

В экономический суд, который вынес решение.

Сколько это стоит?

Бесплатно. Физлица освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче заявления о пересмотре (возобновлении) дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Видимо, это учитывалось при принятии Указа. И здесь мы действительно видим поддержку: пусть не всей экономике, но хотя бы некоторым гражданам.

Но! Вам может понадобиться помощь адвоката, которая стоит денег.

На что мне можно рассчитывать?

На отмену решения в части непогашенного долга. Указ прямо предусмотрел, что обратиться за пересмотром постановлений можно лишь в том случае, если они:

не были исполнены;

были исполнены частично (в таком случае пересмотр возможен только в неисполненной части).

Просто так возьмут и разрешат не выплачивать долг?

К сожалению, нет, но вероятность большая. Вот, почему:

раньше к субсидиарке привлекали автоматически, сейчас основанием для привлечения является наличие умысла;

раньше привлекали за бездействие (неосуществление должного контроля над руководителем, непредставление всех документов). По новым правилам привлечение к субсидиарной ответственности возможно лишь за действия, что также расширяет потенциальный круг пересматриваемых решений.

Говоря простым языком, чтобы перестать платить по субсидиарке, вам необходимо будет доказать либо отсутствие причинной связи между действиями лица и банкротством компании, или доказать отсутствие умысла. Это реалистично.

Мне нужен адвокат?

Да, он может понадобиться для того, чтобы: прочитать постановление суда, проанализировать вашу ситуацию и понять, насколько вы виноваты в банкротстве компании. Подготовить заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и представить ваши интересы в суде.

С чего мне начать?

Для начала вам нужно найти и прочитать решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности. Читать можно вместе с юристом.

Если на руках нет этого документа, нужно сходить в суд, где вынесли это решение (с паспортом) и сфотографировать дело и постановление. С учетом эпидемиологической ситуации, лучше заранее согласовать время и дату вашего визита с помощником судьи.