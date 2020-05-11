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Теперь в Беларуси можно избавиться от субсидиарки. Адвокат говорит, как
Источник материала: KYKY>
Многим беларуским бизнесменам, которые довели (или просто поспособствовали этому) компанию до банкротства, «прилетела» субсидиарная ответственность. Привлекали всех – учредителей и директоров поголовно. Мало того, что сами суммы долга по субсидиарке были астрономическими, возможности исполнительного производства не позволяли пользоваться даже базовыми благами цивилизации: иметь остаток на карт-счете, водить автомобиль, выезжать за рубеж, иметь мобильный телефон и так далее.
Но теперь все изменилось: 25 апреля президент подписал Указ №143 «О поддержке экономики», который позволяет пересмотреть решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности. Управляющий партнер адвокатского бюро
Куда мне бежать?
В экономический суд, который вынес решение.
Сколько это стоит?
Бесплатно. Физлица освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче заявления о пересмотре (возобновлении) дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Видимо, это учитывалось при принятии Указа. И здесь мы действительно видим поддержку: пусть не всей экономике, но хотя бы некоторым гражданам.
Но! Вам может понадобиться помощь адвоката, которая стоит денег.
На что мне можно рассчитывать?
На отмену решения в части непогашенного долга. Указ прямо предусмотрел, что обратиться за пересмотром постановлений можно лишь в том случае, если они:
Просто так возьмут и разрешат не выплачивать долг?
К сожалению, нет, но вероятность большая. Вот, почему:
Говоря простым языком, чтобы перестать платить по субсидиарке, вам необходимо будет доказать либо отсутствие причинной связи между действиями лица и банкротством компании, или доказать отсутствие умысла. Это реалистично.
Мне нужен адвокат?
Да, он может понадобиться для того, чтобы: прочитать постановление суда, проанализировать вашу ситуацию и понять, насколько вы виноваты в банкротстве компании. Подготовить заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и представить ваши интересы в суде.
С чего мне начать?
Для начала вам нужно найти и прочитать решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности. Читать можно вместе с юристом.
Если на руках нет этого документа, нужно сходить в суд, где вынесли это решение (с паспортом) и сфотографировать дело и постановление. С учетом эпидемиологической ситуации, лучше заранее согласовать время и дату вашего визита с помощником судьи.
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