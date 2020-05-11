В президенты Беларуси снова идёт бизнесмен, которого уже обвиняли в копировании 100 тысяч подписей

Источник материала: KYKY

Витебский предприниматель Владимир Провальский заявил, что идет в президенты Беларуси. Об этом пишут naviny.by со ссылкой на БелаПАН. Бизнесмен запомнился тем, что ЦИК обвинял его в копировании более сотни тысяч подписей избирателей.

Провальский баллотировался на пост президента в 2010 году. Ему каким-то образом удалось собрать 109 338 подписей только на территории Первомайского в Витебске, где на тот момент было зарегистрировано 115 тысяч избирателей. То есть за бизнесмена не подписались всего шесть тысяч местных жителей. ЦИК устроил проверку и признал действительными только 118 подписей, или 0,1% от общего числа. Остальные, по мнению Центризбиркома, просто скорпировали. Провальский заявил, что обжалует это решение, а Лидия Ермошина ответила: «Да, действительно, Остап Бендер отдыхает».

Кто ещё идёт на выборы?

Создатель и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который намерен сделать так , чтобы беларусы прекратили быть «предметом для жалости». По словам Цепкало, у него уже есть программа развития страны, но он ее не показывает.

Ранее о своем выдвижении на президентский пост говорили Олег Гайдукевич (депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду»), Сергей Черечень (председатель партии «Беларуская социал-демократическая Грамада»), Николай Статкевич (Беларуский национальный конгресс), Сергей Тихановский (видеоблогер). Ну и Александр Лукашенко, разумеется.