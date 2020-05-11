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В президенты Беларуси снова идёт бизнесмен, которого уже обвиняли в копировании 100 тысяч подписей
Источник материала: KYKY>
Витебский предприниматель Владимир Провальский заявил, что идет в президенты Беларуси. Об этом
Провальский баллотировался на пост президента в 2010 году. Ему каким-то образом удалось собрать 109 338 подписей только на территории Первомайского в Витебске, где на тот момент
Кто ещё идёт на выборы?
Создатель и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который
Ранее о своем выдвижении на президентский пост говорили Олег Гайдукевич (депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду»), Сергей Черечень (председатель партии «Беларуская социал-демократическая Грамада»), Николай Статкевич (Беларуский национальный конгресс), Сергей Тихановский (видеоблогер). Ну и Александр Лукашенко, разумеется.
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Витебский предприниматель Владимир Провальский заявил, что идет в президенты Беларуси. Об этом пишут naviny.by со ссылкой на БелаПАН. Бизнесмен запомнился тем, что ЦИК...
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