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В Беларуси с 1 июня вырастет коммуналка. Считаем на сколько

11.05.2020 12:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Экономически обоснованный тариф на эти услуги также вырастет – с 88,99 рубля до 92,25 рубля за 1 Гкал (в прошлом году его не повышали), пишет tut.by.

Как и в 2019 году, в 2020-м тарифы на ЖКУ повышают в два этапа: с 1 января (в среднем на 3,5 доллара) и с 1 июня (на 1,5 доллара).

В двухкомнатной квартире в Минске на 50 кв. м, к примеру, в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал до 1 июня нужно будет заплатить 18,78 рубля. А в ноябре или декабре 2020 года – 20,96 рубля (так как отопительный сезон уже заканчивается, то платежки потяжелеют уже в новом). Если в квартире никто не прописан, то оплата составит 90,44 рубля (до 1 июня) и 93,75 рубля (в ноябре или декабре 2020-го) соответственно.

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) до 1 июня в такой квартире плата составит 7,76 рубля, а с 1 июня – 8,66 рубля.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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