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В ПолесГУ начали обрабатывать результаты тестов на COVID-19

11.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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4 мая по решению Главного управления по здравоохранению облисполкома лаборатория Полесского госуниверситета начала обрабатывать результаты тестов на COVID-19.

Лаборатория сотрудничает только с учреждениями здравоохранения региона – г.Пинска и Пинского района, Дрогичина, Иванова, Столина, Лунинца.

Данную услугу физическим лицам в настоящее время университет не оказывает.

 
 
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4 мая по решению Главного управления по здравоохранению облисполкома лаборатория Полесского госуниверситета начала обрабатывать результаты тестов на COVID-19. ...
 
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