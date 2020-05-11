В ПолесГУ начали обрабатывать результаты тестов на COVID-19

Источник материала: Пинский Вестник

4 мая по решению Главного управления по здравоохранению облисполкома лаборатория Полесского госуниверситета начала обрабатывать результаты тестов на COVID-19.

Лаборатория сотрудничает только с учреждениями здравоохранения региона – г.Пинска и Пинского района, Дрогичина, Иванова, Столина, Лунинца.

Данную услугу физическим лицам в настоящее время университет не оказывает.