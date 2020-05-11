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В ПолесГУ начали обрабатывать результаты тестов на COVID-19
11.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
4 мая по решению Главного управления по здравоохранению облисполкома лаборатория Полесского госуниверситета начала обрабатывать результаты тестов на COVID-19.
Лаборатория сотрудничает только с учреждениями здравоохранения региона – г.Пинска и Пинского района, Дрогичина, Иванова, Столина, Лунинца.
Данную услугу физическим лицам в настоящее время университет не оказывает.
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4 мая по решению Главного управления по здравоохранению облисполкома лаборатория Полесского госуниверситета начала обрабатывать результаты тестов на COVID-19. ...
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