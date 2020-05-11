Налоговая сообщает о мерах по поддержке организаций

Источник материала: Слуцк Город

В целях обеспечения стабильной работы субъектов хозяйствования, наиболее подверженных неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации, принят Указ Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» (далее - Указ).

Для организаций Указом предусмотрены меры поддержки в части налогообложения и налогового администрирования, в том числе:

1. Отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит.

2. Снижение сумм налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

3. Смещение срока наступления момента фактической реализации в целях исчисления НДС.

4. Учет при налогообложении затрат на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Информация о применении норм Указа размещена на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Кроме того, Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2020 года № 141 «Об уплате части прибыли (дохода)» установлено, что уплата части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет хозяйственными обществами, общими собраниями участников которых принято решение о выплате дивидендов по итогам года, по результатам работы за 2019 год производится ежемесячно равными долями в мае - декабре 2020 года не позднее 22- го числа каждого месяца.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району