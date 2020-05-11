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Инвестируйте в надежные инструменты!

11.05.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Дорогие друзья, инструменты подбираются индивидуально на консультации с нашими специалистами, исходя из многих параметров (суммы, цели, сроков инвестиций, риск-профиля и др.)

Как вы уже заметили, мы регулярно размещаем информацию об облигациях Айгенис-6 (ОП-6).

На сегодняшний день это один из наиболее привлекательных инструментов на белорусском рынке, особенно для тех, кто хочет выгодно инвестировать средства с минимальными рисками.

В чем преимущества облигаций Айгенис-6?

  • Облигации Айгенис-6 обеспечены еврооблигациями Банка Развития Республики Беларусь.
  • По облигациям Айгенис-6 устанавливаются ежедневные котировки в торговой системе ОАО Белорусской валютно-фондовой биржи.
  • Воспользоваться предлагаемыми котировками можно абсолютно простым и, на сегодняшний день, самым удобным способом при помощи мобильного приложения Aigenis Invest, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.
  • Доходность по Облигациям Айгенис-6 формируется за исходя из рыночной доходности еврооблигаций Банка Развития Республики Беларусь. Оперативную информацию можно посмотреть на нашем сайте.

На сегодняшний день доходность к погашению составляет 7,6% !!!!! что является абсолютно лучшим предложением относительно сопоставимых по рискам.

  • Невысокая номинальная стоимость (1000 USD).

Еврооблигации Банка Развития торгуются минимальным лотом 200 000 USD.

В отличие от параметров торговых лотов на внешних торговых площадках, номинальная стоимость облигаций Айгенис-6 всего 1000 USD.

  • Не нужно платить подоходный налог.
  • Надежность и высокая ликвидность.
  • Выплата процентного дохода каждые 6 месяцев, строго в соответствии с графиком выплат по евробондам Банка Развития.
  • Оптимальный срок погашения – 02/05/2024 года.
Всю подробную информацию по облигациям Айгенис-6 Вы можете найти на нашем сайте.

Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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