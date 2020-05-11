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Инвестируйте в надежные инструменты!
Источник материала: Myfin
Дорогие друзья, инструменты подбираются индивидуально на консультации с нашими специалистами, исходя из многих параметров (суммы, цели, сроков инвестиций, риск-профиля и др.)
Как вы уже заметили, мы регулярно размещаем информацию об облигациях Айгенис-6 (ОП-6).
На сегодняшний день это один из наиболее привлекательных инструментов на белорусском рынке, особенно для тех, кто хочет выгодно инвестировать средства с минимальными рисками.
В чем преимущества облигаций Айгенис-6?
На сегодняшний день доходность к погашению составляет 7,6% !!!!! что является абсолютно лучшим предложением относительно сопоставимых по рискам.
Еврооблигации Банка Развития торгуются минимальным лотом 200 000 USD.
В отличие от параметров торговых лотов на внешних торговых площадках, номинальная стоимость облигаций Айгенис-6 всего 1000 USD.
Всю подробную информацию по облигациям Айгенис-6 Вы можете найти на нашем
Источник: Инвестиционная компания АЙГЕНИС
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В последнее время нам часто задают вопрос о том, в какие инструменты лучше всего инвестировать в сложившейся экономической ситуации.
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